Kann Trump die Talfahrt stoppen?

Der Präsident will der wegen des Coronavirus schwächelnden Wirtschaft unter die Arme greifen. In welchem Ausmaß ein Konjunkturpaket hilft, ist allerdings heftig umstritten.

New York. An den Schalthebeln der Macht jagte am Dienstag in den USA ein Krisentreffen das nächste. Eilig wurde nach dem montägigen Kursgemetzel auf dem Aktienmarkt über eine Vielzahl von Konjunkturpaketen beraten, um die Auswirkungen des Coronavirus abzufedern. Im Kapitol traf Finanzminister Steven Mnuchin mit führenden Abgeordneten und Senatoren zusammen, mit Fed-Chef Jerome Powell telefoniert er momentan ohnehin mehrmals täglich.