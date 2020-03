Afghanistan: US-Militär begann mit Abzug

Befriedung des Landes gemäß Doha-Vertrag stehen zwei Hürden im Weg: Chaos in Kabul und blockierter Gefangenenaustausch.

Kabul. Seit Wochenbeginn ziehen sich die amerikanischen Truppen schrittweise aus Afghanistan zurück, wo sie bereits seit 19 Jahren im Einsatz stehen; es ist dies der längste Kriegseinsatz in der Geschichte der USA. Am Montag begann das US-Militär mit der Räumung von Stützpunkten in der Provinz Helmand im Süden und in der Provinz Herat im Osten Afghanistans. Wie im Doha-Abkommen mit den radikalislamischen Taliban festgelegt, reduzieren die Amerikaner in einem ersten Schritt innerhalb von 135 Tagen ihre Truppenstärke von derzeit rund 13.000 auf 8600 Soldaten und sperren fünf ihrer etwa 20 Basen im Land zu.

Die USA begannen mit ihrem Abzug, obwohl der im Doha-Abkommen festgelegte Fahrplan für eine Befriedung Afghanistans schon nicht mehr einzuhalten ist. Ursprünglich sollten gestern, Dienstag, in Oslo Verhandlungen zwischen afghanischen Regierungsvertretern und den Taliban über eine künftige Machtteilung beginnen. Doch der Aufnahme der innerafghanischen Verhandlungen stehen zwei große Hürden im Weg:

► Die afghanische Innenpolitik versinkt im Chaos, seit sich am Montag sowohl Amtsinhaber Ashraf Ghani als auch sein Widersacher Abdullah Abdullah in getrennten Zeremonien zum Staatspräsidenten haben küren lassen. Das erbitterte Ringen der beiden Politiker schwächt die Position der Regierung in ihren Verhandlungen mit den Taliban.

► Die Taliban fordern vor Aufnahme von innerafghanischen Verhandlungen die Freilassung von 5000 ihrer Gefangenen. Die Regierung in Kabul will zunächst aber nur 1000 bis 1800 Taliban-Häftlinge freilassen. Fraglich, ob das den Taliban genügt.

Die USA bemühen sich inzwischen um die Zustimmung des UNO-Sicherheitsrats zu ihrem Doha-Abkommen. Doch der Vertrag enthält auch geheime Zusatzprotokolle zum Kampf gegen den Terrorismus, deren Inhalt die Amerikaner den anderen Sicherheitsratsmitgliedern allerdings nicht preisgeben wollen. „Unglaublich“, kritisierte ein Diplomat das US-Vorgehen. (Reuters, AFP)

