Südtirol verschiebt Wahlen

Auch die Provinz Bozen steht still – nicht nur, weil Einreisen nach Österreich nicht erlaubt sind. Die SVP startet einen Appell an die Bürger.

Bozen/Wien. Südtirolerinnen und Südtiroler sind es gewohnt, über regionale und nationale Grenzen zu reisen. Mehr als jeder zweite Student bevorzugte zuletzt eine österreichische Universität. Viele wählen aber auch Trient, Verona oder Bologna als Studienort. Später pendeln die Bewohner aus beruflichen Gründen – oder einfach nur, um im Ausland ihre Einkäufe zu erledigen. Seit Dienstagfrüh steht aber auch die Provinz Bozen still. Das Dekret des italienischen Premierministers, Giuseppe Conte, gilt natürlich auch für Südtirol. Mit weitreichenden Folgen: Die Gemeinderatswahlen, die am 3. Mai hätten stattfinden sollten, wurden verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die für die Wirtschaft so wichtige Skisaison wird vorzeitig beendet.

Lokale Medien verbreiten die neuen Regeln der italienischen Bundesregierung auch in deutscher Sprache. Und die wären: Die Heimatgemeinde darf man nur in Ausnahmefällen verlassen. Falls man es tut, muss man eine Eigenerklärung mit einer Begründung ausfüllen. Sie steht in zwei Sprachen zur Verfügung. Eine Einreise nach Österreich, das kommunizierte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), ist ebenfalls nicht möglich.

Bei Spaziergängen oder anderen Aktivitäten (innerhalb der eigenen Kommune) muss allerdings ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden. Restaurants und Bars haben nur bis 18 Uhr geöffnet.

Auch der Südtiroler Handels- und Dienstleistungsverband gab am Dienstag Empfehlungen ab: Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Waren verkaufen, sollen ihre Öffnungszeiten reduzieren – oder bis zum 5. April geschlossen bleiben.

Auslandsstudenten, „bleibt, wo ihr seid“

Der Chef der SVP, Philipp Achammer, informierte via Facebook. Er appellierte an alle Bürger, wirklich zu Hause zu bleiben. Schulen und Universitäten bleiben ohnehin bis zum 3. April geschlossen. Achammer hoffe, dass Eltern ab Mittwoch eine Lösung für ihr Betreuungsproblem erhalten. Ab Mittwoch soll in Rom eine Maßnahme beschlossen werden, die einem Elternteil erlaubt, zu Hause zu bleiben. Den Studierenden in Österreich rät er: „Bleibt, wo ihr seid.“

Die Landesregierung gab auch einen Hashtag aus, auf Deutsch (#südtirolhältzusammen), Italienisch und Ladinisch. In den vergangenen Tagen, als die Lage noch nicht derartig zugespitzt war, entwickelte sich aber auch ein Gegenprotest unter Südtirols Jugend: #ichreisetrotzdem. (ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)