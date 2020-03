Keine Desinfektion in der Wiener U-Bahn

(c) Clemens Fabry

Die Wiener Linien reinigen Fahrzeuge verstärkt und sensibilisieren Mitarbeiter.

Wien. 182 Stehplätze und 98 Sitzplätze hat ein Waggon der Silberpfeil-U-Bahn in Wien. Ein kompletter Zug der modernen V-Wagen bietet insgesamt 260 Sitzplätze und 618 Stehplätze. Es sind also weit mehr als die 100 Menschen, ab denen Indoor-Veranstaltungen wegen des Coronavirus künftig verboten sind. Der öffentliche Verkehr ist davon explizit ausgenommen.

Allein, es bleiben viele Menschen auf engem Raum. Und die Frage, wie man damit umgehen soll. „Es gibt täglich eine Fahrzeugreinigung“, sagt Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann zur „Presse“, „unter anderem werden alle Flächen gründlich und feucht gereinigt, an denen Fahrgäste ankommen.“ Das betrifft etwa Halteschlaufen und Haltestangen. Desinfiziert werden diese Flächen allerdings nicht – „weil Experten davon abraten“, so Amann. Und nach der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln solle man sich sowieso die Hände gründlich waschen.

Bei den neueren U-Bahn-Garnituren würden die Türen auch vom Fahrer zentral geöffnet, damit die Passagiere einen Handgriff weniger machen müssen – bei den Türen des Silberpfeils ist das allerdings nicht möglich. Zudem sensibilisiert man Mitarbeiter, wobei man sich hier den Hinweisen der Gesundheitsbehörden anschließt.

Nicht den Nachbarn anniesen

Auch in Richtung Fahrgäste verweist man auf die Behörden, eine eigene Kampagne zur Aufklärung ist jedenfalls nicht geplant. Sonst rät Amann dazu, Abstand zu halten, wenn jemand in der Umgebung Symptome zeigt. „Und wenn man selbst niest, sollte man das in die Armbeuge machen und nicht auf den Sitznachbarn.“ (eko)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)