João Félix: Schlüsselfigur in der „Anfield-Formel“

Bisher hat 126-Millionen-Euro-Mann João Félix bei Atlético Madrid nicht überzeugt. Langsam aber macht sich die Geduld der Spanier mit ihrem Rekordtransfer bezahlt, in Liverpool könnte er nun entscheidend sein.

Liverpool. Der viertteuerste Spieler der Fußballgeschichte trug bis vor Kurzem noch Zahnspange. João Félix ist ein bescheidener, introvertierter 20-Jähriger, ein technisch brillanter Instinktfußballer, beidfüßig, nervenstark, aber noch mit auffallend schmächtiger Statur. Wieso er mit seinem portugiesischen Landsmann Cristiano Ronaldo verglichen wurde, ist rätselhaft.

126 Millionen Euro hat Atlético Madrid für den Teenager im Sommer an Benfica Lissabon gezahlt, der Angreifer ist der Rekordtransfer des Klubs, überhaupt wurden nur für Neymar, Mbappé und Coutinho höhere Ablösesummen bezahlt. Doch wenig überraschend konnte Félix die Erwartungen nicht erfüllen. Nach einem guten Einstand folgten Verletzungen, dann ein Comeback und daraufhin wieder Blessuren, auch mit der ruppigeren Gangart in der spanischen Liga hatte er Probleme. Atlético-Kapitän Koke mahnte zur Geduld. „Man kann sich nicht über Nacht anpassen. Man muss sich Schritt für Schritt in die Gruppe einleben“, erinnerte der 28-Jährige auch an Félix' Vorgänger im Atlético-Sturm Antoine Griezmann und Sergio Agüero. „Ich bin sicher, dass wir den João sehen werden, den wir alle sehen wollen.“

Koke dürfte recht behalten. Rechtzeitig vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Liverpool (21 Uhr, live Dazn) hat sich der Jungstar zurückgemeldet. Beim Hinspiel, ein 1:0-Heimsieg von Atlético, war Félix noch verletzt gewesen, in den jüngsten drei Ligapartien aber stand er wieder auf dem Platz und erzielte gleich zwei Tore. Trainer Diego Simeone wurde vom eigenen Anhang ausgepfiffen, als er den Angreifer beim 2:2 am Samstag gegen FC Sevilla in der 80. Minute auswechselte. Simeone musste sich erklären und sprach kleinlaut von Krämpfen bei Félix. „Der Arzt hat gesagt, ich soll vorsichtig sein mit ihm.“

Abwehrschlacht

In Anfield wird Atlético alles daran setzen, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Zur Erinnerung: Im Hinspiel vermochte die Liverpool-Offensive in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abzugeben. Zwangsläufig wird Atlético auch am Mittwoch Konterchancen vorfinden. Dann ist der antrittsschnelle Félix gefragt, ein Auswärtstor der Madrilenen wäre die Vorentscheidung. Trainer Simeone will „Marca“ zufolge bereits die „Anfield-Formel“ gefunden und Schwächen in Liverpools Verteidigung ausgemacht haben. Der Schlüssel zu dieser Gleichung ist wohl Rekordmann Félix. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)