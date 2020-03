Das Virus legt den Mythos vom „Superstaat EU“ offen

Die Union wirkt in der Corona-Krise machtlos – und das ist sie per EU-Vertrag auch, weil die Mitgliedstaaten es so wollen. Deren erratisches Tun lässt jedoch auch am Subsidiaritätsprinzip zweifeln.

Brüssel. So schnell wendet sich das Blatt: Am Freitag noch, während der Krisentagung der EU-Gesundheitsminister in Brüssel, maßregelte Jens Spahn die per Videokonferenz zugeschalteten Fachleute des EU-Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten dafür, nicht persönlich aus Stockholm angereist zu sein. Zwei Tage später sprach Spahn sich dafür aus, sämtliche öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu streichen. Denn die Parole lautet nun: Soziale Kontakte auf das Nötigste einschränken. Diese Regel gilt auch jenseits des Rheins in Frankreich. Dort sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen gleichfalls bis auf Weiteres verboten. Das hinderte rund 3500 Liebhaber der Schlümpfe am Wochenende jedoch nicht an ihrem Massentreffen in Westfrankreich.