Iran: „Biologischer Terroranschlag“

Nach China und Italien ist die Islamische Republik stark vom Virus betroffen. Mehrere hochrangige Politiker sind gestorben.

Teheran/Wien. Das Coronavirus hat den Iran fest im Griff, auch wenn die Machthaber der Islamischen Republik seit Wochen abwiegeln, was den Ernst der Lage betrifft. Offiziellen Angaben zufolge sind 291 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, weitere 8000 Menschen haben sich infiziert. Doch Beobachter und Regierungsgegner zweifeln stark an diesen Angaben, auf unabhängigen Onlineplattformen ist von mehr als 900 Toten die Rede.

„Es ist keine gewöhnliche Krankheit“, ließ der Abgeordnete und Hardliner Heshmatollah Falahat Pishe angesichts der grassierenden Desinformation wissen. „Es ist ein biologischer Terroranschlag auf den Iran und China.“

Jenseits aller Verschwörungstheorien läuft der Iran Gefahr, ins Chaos abzudriften. Der erste Fall wurde bereits am 19. Februar dokumentiert, doch spielte das Land das Virus herunter, um die Parlamentswahl am 21. Februar über die Bühne bringen zu können. Seitdem gelangen Informationen über Covid-19 nur gut dosiert an die Öffentlichkeit. Nicht verheimlichen konnte Teheran, dass sich zunächst just der Vize-Gesundheitsminister, Iraj Harichi, angesteckt hat, und in der Folge mehr als zwei Dutzend Abgeordnete. Die mit Familienangelegenheiten betraute Vizepräsidentin, Masoumeh Ebtekar, gehört ebenso zu den Infizierten wie auch die Abgeordnete Fatemeh Rahbar. Letztere verstarb an den Folgen des Virus am Wochenende, so auch der Berater des Außenministers, Javad Zarif, Hussein Scheicholeslam. Eine Reihe von Diplomaten, Beamten, Parlamentsmitarbeitern und Klerikern sind bereits gestorben, behaupten die oppositionellen Volksmudjaheddin – „und diese Betroffenen hatten besseren Zugang zu medizinischer Versorgung als das Gros der Bevölkerung.“

Indessen wird es immer wahrscheinlicher, dass die zweite Runde der Parlamentswahl – Stichwahl für elf Abgeordnete – verschoben wird. Der Iran feiert am 20. März das Neujahrsfest, auch hier dürften Veranstaltungen abgesagt werden. Jedenfalls hat Ayatollah Ali Khamenei seine Neujahrsrede sowie seine Reise nach Maschad gestrichen. Ein Berater Khameneis, Mohammad Mirmohammadi, starb vergangene Woche an den Folgen von Covid-19.

Seit zwei Wochen schon sind etwa Schulen und Universitäten geschlossen, doch werfen Beobachter der Regierung vor, die Ausbreitung – auch ins Ausland – nicht entschieden genug bekämpft zu haben, als die ersten Fälle verzeichnet wurden. (duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)