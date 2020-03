Deutschland: Das Rathaus wird zur Zielscheibe

Die Angriffe auf Bürgermeister eskalieren. Jeder Fünfte hat schon Gewalt im Amt erlebt oder mitbekommen. Für die Demokratie ist das eine ernste Gefahr. Ein Betroffener erzählt.

Berlin. Andreas Hollstein, Bürgermeister des 19.000-Einwohner-Orts Altena in Westfalen, nennt den 27. November 2017 seinen „dritten Geburtstag“. An jenem Abend hatte dem 56-jährigen Familienvater ein Deutscher in einem Dönerladen mit einem Messer in den Hals gestochen. „Einen halben Zentimeter tiefer und wir würden jetzt nicht miteinander reden“, sagt der CDU-Politiker zur „Presse“, der vor der Attacke schon eine Krebserkrankung überstanden hatte, was er als „zweiten Geburtstag“ bezeichnet.