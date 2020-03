SPÖ: Der (Asyl-)Kurs stimmt noch immer nicht

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Frage, ob Österreich Flüchtlingskinder aufnehmen soll, haucht der alten Richtungsdebatte in der Partei neues Leben ein.

Wien. Am 1. Mai begeht die SPÖ ein fragwürdiges Jubiläum. Dann jährt sich das Pfeifkonzert auf dem Rathausplatz gegen Werner Faymann, damals Kanzler und Parteichef, zum vierten Mal. Der linke SPÖ-Flügel hatte ihm den Schwenk in der Flüchtlingspolitik nicht verziehen, während Faymanns Anhänger mit „Werner, der Kurs stimmt“-Transparenten dagegenhielten. Die Zerrissenheit der SPÖ wurde an jenem Tag für alle sichtbar. Keine zwei Wochen später trat Faymann zurück.