Erholungsversuch nach Schwarzem Montag

(c) APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

Weltweit durchlaufen Anleger eine Kalt-warm-Dusche. Hier ein Börsenhändler in Dubai.

Nach Tagen des panischen Abverkaufs und des Börsencrashs vom Montag versuchten die Börsen gestern eine erste Gegenbewegung. Ein nachhaltiger Trend ist das noch nicht. In Moskau ereignete sich derweil ein Schwarzer Dienstag.

Wien. Nach dem größten Absturz der internationalen Börsen seit Jahren trauten sich am Dienstag erste Anleger in die Märkte zurück. Dabei handle es sich aber nur um eine kurzfristige Gegenbewegung und nicht um einen Stimmungsumschwung, warnte Neil Wilson, Chefanalyst des Online-Brokers Markets.com. Zwar könne mit Staatshilfen für die angeschlagene Weltwirtschaft gerechnet werden, eine Entspannung der Coronavirus-Krise sei aber nicht in Sicht.