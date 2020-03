Vorwurf der Vergewaltigung: Frau befragt

Mittlerweile weitere Anzeige gegen ÖFB-Nationalspieler.

Salzburg. Nachdem im Jänner gegen einen ÖFB-Nationalspieler der Vorwurf der Vergewaltigung erhoben worden war, ist die 26-jährige Frau, die bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, am Dienstag am Landesgericht Salzburg befragt worden. „Sie hat glaubwürdig und lebensnah das ihr widerfahrene Missbrauchsgeschehen geschildert“, erklärte ihr Rechtsanwalt Franz Essl. „Meine Mandantin ist seither in psychotherapeutischer Behandlung.“

Zu dem Vorfall soll es in einer Wohnung des Beschuldigten in der Stadt Salzburg gekommen sein, in der sich mehrere Personen befanden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachtes der Vergewaltigung. Kurt Jelinek, der Verteidiger des Profifußballers, hatte im Jänner erklärt, dass sein Mandant den Vorwurf entschieden zurückweist.

Wenige Tage nach Bekanntwerden des Vergewaltigungswurfs ging bei der Polizei eine Anzeige einer 29-jährigen Salzburgerin ein. Demnach soll der Fußballer im Winter 2006/2007 versucht haben, bei der damals alkoholisierten Frau einen Beischlaf zu vollziehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)