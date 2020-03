Aufruf an Österreicher in Italien

Das Außenamt fordert österreichische Touristen dazu auf, Italien zu verlassen. Wer nicht allein zurückkehren kann, erhält Hilfe.

Wien. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wird die Grenze zu Italien überwacht. Österreicher sollen aus dem Nachbarland möglichst rasch zurückkehren. Diese Maßnahmen hat die österreichische Bundesregierung am Dienstag verhängt.

„In den vergangenen Tagen gab es bereits stärkere Rückreisebewegungen. Wir gehen davon aus, dass sich noch einige wenige Tausend touristisch reisende Österreicher in Italien aufhalten“, berichtet Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der „Presse“. Die meisten dieser Personen werde selbstständig zurückkehren, denkt Guschelbauer: Viele Touristen seien als Individualreisende mit dem Auto unterwegs. Zudem gebe es noch vereinzelt Bus- und Flugverbindungen.

„Für die aber, die bei der Rückreise Schwierigkeiten haben, gibt es Unterstützung durch die österreichische Botschaft und das Konsulat.“ Zudem stehe dafür auch eine Hotline zur Verfügung. Eine Notfallmöglichkeit zur Rückholung von Österreichern wären eigens dafür organisierte Flüge, erklärt der Außenamtssprecher.

Derzeit sind auch rund 6000 Auslandsösterreicher in Italien registriert. Guschelbauer geht nicht davon aus, dass diese Personen mit einem langjährigen Lebensmittelpunkt in Italien nun unmittelbar das Land verlassen. „Es ist nicht zu erwarten, dass sie jetzt die Koffer packen.“ Sollten sie aber nach Österreich zurückkehren wollen, würde sie natürlich Hilfe durch das Außenamt erhalten.

Nach Österreich darf man aus Italien nur noch mit einem Gesundheitszertifikat einreisen, das bestätigt, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Österreicher, die aus Italien zurückkehren und kein ärztliches Attest vorlegen können, müssen 14 Tage in Quarantäne.

Unklare Fragen bei Einreise

Was bei der Einreise mit Auslandsösterreichern passiert, die weder ein Attest noch einen fixen Wohnsitz in Österreich für eine Heimquarantäne haben, schien am Dienstagnachmittag zunächst noch unklar. Das ergab eine Anfrage der „Presse“ im Innenministerium. Nicht geklärt schien vorerst auch, ob etwa italienische Ehepartner oder Kinder von Auslandsösterreichern ohne Gesundheitszertifikat einreisen dürfen.

Im Außenamt geht man grundsätzlich davon aus, dass Österreichern nicht die Einreise verwehrt werden könne. (w. s.)

Außenamts-Notfallnummer für staatlich organisierte Hilfe bei Rückreise aus Italien: +43 (0) 50 11 50-44 11

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)