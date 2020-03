Coronavirus: Italiens Fußball sucht Wege aus der Krise

imago images/Action Plus

Play-offs zur Meister-Kür oder vorzeitiger Abbruch? Die Aussetzung der Spiele bis 3. April wurde neuerlich bestätigt.

Der italienische Fußballverband FIGC hofft, dass die Serie A trotz der Unterbrechung wegen der Coronavirus-Krise zu Ende gespielt werden kann, erwägt aber auch den Abbruch der Saison. Das geht aus einem vom Verband am Dienstag veröffentlichten Statement hervor. Vorerst sind die Verantwortlichen um FIGC-Präsident Gabriele Gravina um mögliche Alternativlösungen zum Worst-Case-Szenario bemüht.

Dem Statement zufolge denkt der Verband auch über Play-offs und mögliche Relegationsspiele den Abstieg betreffend nach. Ein Abbruch mit Juventus Turin als neuerlichem Meister, oder ohne einen Meister zu küren, sei ebenfalls möglich.

All dies solle am 23. März diskutiert werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Italien sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Das betrifft auch den Spielbetrieb der Serie A. Der Stopp bis zu diesem Datum wurde in der Aussendung neuerlich bestätigt.