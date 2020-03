Sabitzer besiegt Mourinho

RB Leipzig fegt mit 3:0 über ein heillos verloren wirkendes Tottenham hinweg und zieht mit dem Gesamtscore von 4:0 erstmals ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Marcel Sabitzer gelang ein Doppelpack.

Leipzig. Es war eine eindeutige Angelegenheit für die Gastgeber: RB Leipzig stürmte in der Champions League erstmals ins Viertelfinale. Der Tabellendritte der deutschen Fußball-Bundesliga setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit 3:0 durch. Bereits das Hinspiel in London hatten die Sachsen mit 1:0 gewonnen.

Kapitän Marcel Sabitzer brachte die Gastgeber vor 42.146 Zuschauern in der ausverkauften Arena bereits in der zehnten Minute in Führung, elf Minuten später sorgte er mit dem 2:0 für die frühe Entscheidung gegen die von José Mourinho betreuten Engländer. Den dritten Treffer erzielte der 26 Sekunden zuvor eingewechselte Emil Forsberg (87.). Das Viertelfinale wird am 20. März ausgelost. Es ist der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Viererpack von Ilicic

Auch Atalanta Bergamo erreicht die Runde der letzten acht, gewinnt im leeren Mestalla-Stadion mit 4:3. Alle vier Tore der Italiener erzielte Josip Ilicic, Blau-Schwarz stieg mit dem Gesamtscore von 8:4 auf.

In Valencia ging die Partie nach einer Weisung des spanischen Gesundheitsministeriums ohne Zuschauer über die Bühne. Spannung kam nicht nur wegen des Geisterspiels keine auf. Dem Slowenen Ilicic war es gleich, er hält im Jahr 2020 bei 14 Pflichtspiel-Treffern.