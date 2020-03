Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Joe Biden nähert sich der Ziellinie: Der Ex-Vizepräsident feiert einen weiteren Sieg bei den Vorwahlen, die nun ebenfalls im Schatten des Coronavirus stehen. Sanders muss auf die Debatte am Sonntag hoffen — sofern er sich nicht vorher zurückzieht, berichtet unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Österreich im Kampf gegen Corona: Am Dienstag hat die Regierung drastische Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus beschlossen. Mit Stand Mittwochfrüh sind 206 Personen in Österreich infiziert. Wir informieren Sie laufend, wie es weitergeht.

Lombardei warnt vor Kollaps des Gesundheitssystems: Keine Zeichen der Entspannung gibt es in Italien. Am Dienstag vermeldete das Land weitere 168 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. 466 Patienten in der schwer betroffenen Region Lombarbei liegen auf der Intensivstation.

Strafmaß für Weinstein wird verkündet: Rund zwei Wochen nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein wird heute das Strafmaß verkündet. Er war wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden, ihm drohen bis zu 29 Jahre Haft. Mehr dazu