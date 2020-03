(c) APA (Werner Baum/DPA)

Anleger haben die schwersten Wochen seit Langem hinter sich. Ein Spezialfonds hingegen einen der besten Monate seit Bestehen. Sein Name: Schwarzer Schwan.

Die Angst vor den Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs hat zu den schnellsten Bewegungen an den Aktien- und Anleihemärkten seit Jahrzehnten geführt. Während die meisten Investoren sich mit heftigen Verlusten abfinden müssen, kann sich ein so genannter Schwarzer-Schwan-Fonds die Hände reiben: Er hat gerade seinen besten Monat seit der globalen Finanzkrise verzeichnet.



36 South Capital Advisors LLP war auf einen Schlag weltberühmt geworden, als der Fonds für das Finanzkrisenjahr 2008 gewaltige Gewinne bekannt gab. Nachdem der Fonds über Jahre geduldig auf die nächste Katastrophe gewartet hatte, konnte er im nun abgelaufenen Februar erneut kräftig profitieren. Vorläufige Daten von Eurekahedge Pte. zeigen, dass so genannte “Tail Funds” - die auf außergewöhnlich seltene Risiken setzen - im Durchschnitt um rund fnüf Prozent zulegen konnten. Richard „Jerry” Haworth von 36 South aber erklärte, sein Ertrag belaufe sich auf „mehr als das Fünffache”.

Es kann noch besser kommen

Da die Turbulenzen an den Märkten weiter anhalten, könnten

dieser Art von optionsbasierten Strategien, die von

Volatilitätsausbrüchen profitieren, weitere Gewinne winken. „Der Februar war unser bester Monat seit 2008 und wir glauben, dass die stärkste Performance wahrscheinlich noch vor uns liegt”, sagte Haworth aus London, ohne eine bestimmte Zahl anzugeben.



Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass Tail-Risk-Manager laut Eurekahedge-Daten, die 43 Prozent der Fondsberichte widerspiegeln,

ihren besten Monat seit August 2015 erzielt haben. Dies reicht aus, um sie an die Spitze der Fondsperformance-Tabellen zu bringen, „in einem bislang gemischten, aber noch relativ schmackhaften Monat für Hedgefonds”, sagte Mohammad Hassan, Analyst bei der Analyse- und Indexfirma.



Zu den weiteren Fonds mit Gewinnstrategien zählten laut Hassan solche, die auf Edelmetalle ausgerichtet sind, kurzfristige systematische CTAs und kurzfristig fokussierte Manager. In der letzteren Kategorie gewannen einige berühmte bärische Persönlichkeiten - wie Russell Clark und Crispin Odey groß.

