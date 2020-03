Britische Notenbank senkt Leitzins wegen Corona-Krise

Wie die US-Notenbank Fed hat auch die Bank of England mit einer Zinssenkung auf die Coronavirus-Epidemie reagiert. Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag über ihren Kurs. Die Lage in Italien dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die britische Notenbank senkt angesichts der Coronavirus-Epidemie ihren Leitzins. Er werde außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen von 0,75 auf 0,25 Prozent zurückgenommen, teilte die Bank of England am Mittwoch in London mit. Das war die erste Zinssenkung seit August 2016.

"Obwohl das Ausmaß des wirtschaftlichen Schocks von Covid-19 höchst ungewiss ist, wird sich die Aktivität in Großbritannien in den kommenden Monaten wahrscheinlich erheblich abschwächen", betonte die BoE.

Die Notenbank erklärte zugleich ihre Bereitschaft, bei Bedarf noch nachzulegen. Auch wolle man sich mit dem Finanzministerium und anderen Zentralbanken absprechen. Das britische Pfund geriet nach der Ankündigung unter Druck: Der Kurs fiel auf 1,2847 Dollar, nachdem er zuvor bei 1,2936 gelegen hatte.

Die Bank of England kündigte zugleich ein Maßnahmepaket wegen der Virus-Krise an. So soll kleinen Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten ein günstiges Finanzierungsinstrument bereitgestellt werden. "Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, Unternehmen und Menschen in Arbeit zu halten und zu verhindern, dass eine vorübergehende Unterbrechung länger andauernden wirtschaftlichen Schaden verursacht", hieß es zur Begründung. Zudem senkte sie den sogenannten inländischen antizyklischen Kapitalpuffer (CCyB) für Banken auf null Prozent von 1,0 Prozent. Dieser Puffer soll dafür sorgen, dass Banken in wirtschaftlich guten Zeiten zusätzliches Kapital zurücklegen, um beispielsweise ihre Widerstandskraft bei einem Konjunkturabschwung zu erhöhen.

Zuvor hatten bereits andere Zentralbanken ihre Geldpolitik gelockert, darunter die US-Notenbank Fed. Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag über ihren Kurs.

Thomas Gitzel, der Chefökonom der deutschen VP Bank analysierte, dass "die Notenbanken jetzt zur Hilfe beispringen. Das ist gut so, zeigt es doch Handlungsbereitschaft. Allerdings kann derzeit die Geldpolitik nur bedingt helfen. Unternehmen, gerade auch kleine und mittlere Betriebe, brauchen Liquiditätszugang. Dies muss von den Staaten kommen. In Europa gibt es hier ein relativ dichtes Netz von staatlichen Förderbanken."

Wie reagiert die EZB?

Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag über ihren Kurs. Die Lage in Italien dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen - denn die landesweite Abschottung infolge der Coronavirus-Krise hat Italien wegen seiner wirtschaftlichen Schwäche wieder ganz oben auf die Sorgenliste der EZB gerückt. Das Land ist von allen Euro-Staaten nicht nur am härtesten vom Ausbruch des Coronavirus getroffen worden. Mit einer Verschuldungsquote von 130 Prozent der Wirtschaftsleistung ist Italien besonders anfällig für konjunkturelle Rückschläge.

Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die seit November an der Spitze der Notenbank steht, ist die Viruskrise eine Feuertaufe. "Italien ist die Sollbruchstelle des europäischen Finanz- und Wirtschaftssystems", sagt Paul O'Connor, Portfoliomanager bei der Investmentgesellschaft Janus Henderson. Das Land könne diesen negativen Schock durch die Coronavirus-Krise am wenigsten gebrauchen. "Wir sehen eine schwache Konjunktur und einen Bankensektor, der bereits Zeichen von Anfälligkeit zeigt." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Mittwoch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conti über dessen Maßnahmen im Kampf gegen die Epidemie beraten.

Im Zuge der Börsenpanik waren am Montag die Kurse von Italiens Banken um mehr als zwölf Prozent eingebrochen. Am Anleihemarkt kam es zu einem regelrechten Ausverkauf italienischer Staatsanleihen, deren Renditen im Gegenzug kräftig anzogen. Die Risikoaufschläge weiteten sich gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen deutlich aus. Sollte die Verzinsung weiter anziehen, würden nicht nur italienische Institute unter Druck geraten, die stark in heimischen Staatsanleihen engagiert sind. Auch die Finanzierungskosten des Staates würden weiter zunehmen. Für Italiens Regierung, die gerade ein Hilfspaket im Volumen von rund zehn Mrd. Euro beschloss, käme das völlig zur Unzeit.

Börsen testen die EZB

"Schaut man sich die Preisbewegung bei italienischen Staatsanleihen und Krediten an, zeigt sich für uns klar, dass die Börsen die Entschlossenheit der EZB testen", sagt Zinsexperte Antoine Bouvet vom Bankhaus ING. Die Märkte forderten eine Ausweitung der Anleihenkäufe der Notenbank. "Gegenwärtig ist das die einzige EZB-Maßnahme, die wieder Vertrauen herstellen kann", sagt Bouvet. Auch KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib hält dies für eine geeignete Maßnahme, um die Staatsanleihen-Renditen weiterhin niedrig zu halten - was Italien derzeit sehr gelegen käme. "Um sicherzugehen, dass Finanzierungen im gesamten Euroraum auch günstig bleiben, könnte die EZB ihre Wertpapierkäufe aufstocken, solange die Virus-Ängste fortbestehen", sagt die Volkswirtin.

Italiens Banken und die Regierung in Rom würden gleichermaßen davon profitieren. Experten weisen schon seit längerem darauf hin, dass gerade in Italien die wechselseitige starke Abhängigkeit von Staat und Geldhäusern ein Risiko darstellt. Denn das kann Finanzkrisen verschärfen und Banken sowie Staaten gleichermaßen destabilisieren. Aktuell haben Italiens Institute heimische Staatsanleihen im Volumen von 388,22 Mrd. Euro in ihren Büchern. Das sind rund ein Sechstel der ausstehenden Anleiheschulden des Landes. Zum Vergleich: In Deutschland sind Banken mit 159,50 Mrd. Euro weniger als halb so umfangreich in Bundesanleihen engagiert.

Investmentexperte O'Connor erwartet, dass die EZB sich insbesondere auf Maßnahmen konzentriert, um Liquiditätsengpässe von Firmen im Zuge der Viruskrise zu verhindern. Zudem gelte es, den Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht zu erhalten, sagt der Experte. Insidern zufolge arbeitete die EZB zuletzt an zielgerichteten Liquiditätsspritzen, die vor allem kleineren und mittleren Unternehmen, die von der Epidemie getroffen werden, zugutekommen sollen. Tourismus und Verkehr, aber auch der Einzelhandel verzeichnen in Italien inzwischen massive Einbrüche. Das Schweizer Bankhaus Bantleon rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung des Landes im ersten Quartal um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal schrumpfen wird. Für das zweite Jahresviertel wird ein Minus von 0,5 Prozent erwartet.

