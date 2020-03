Prater, Tiergarten, Haus des Meeres: Wer sich dem Virus nicht beugt

Der Prater will am Sonntag Eröffnung feiern - trotz Coronavirus.

Der Prater will am Sonntag trotz Coronavirus Saisoneröffnung feiern, auch Zoos bleiben offen. Anders reagiert das Schweizerhaus.

Es hat nicht lange gedauert: Kurz nachdem die österreichische Regierung die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus präsentiert hatten, regnete es bereits Absagen: Fast alle großen Theaterhäuser sagten ihre Vorstellungen schon ab, die Fußball-Bundesliga setzt ihre Spiele aus, Mittwochfrüh verkündeten auch die Bundesmuseen, bis zumindest Ende März geschlossen zu bleiben.

Ab heute, Mittwoch, sind Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Teilnehmern sowie jene in Innenräumen mit mehr als hundert Personen verboten. Doch nicht alle Kultur- und Unterhaltungsbetriebe lassen sich von dem Verbot abhalten, aufzusperren:

Der Prater öffnet am 15. März wieder seine Türen und bleibt „nach derzeitigem Stand weiterhin für das Publikum offen“, wie es in einem Statement am Dienstag hieß. Man werde aber jedenfalls „keine offiziellen, bei der Behörde angemeldeten“ großen Veranstaltungen abhalten. Das Gefährdungspotential würde man aber erkennen: „Hygienevorschriften werden an jedem Fahrgeschäft und in jedem Gastronomiebetrieb deutlich sichtbar aufgehängt."

Schweizerhaus verschiebt

Anders reagiert das Schweizerhaus, der berühmte Biergarten im Prater. Man sei zu dem Schluss gekommen, die Eröffnung des Schweizerhauses, die ebenfalls am 15. März geplant war, zu verschieben. „Wir können und wollen kein Risiko eingehen, wenn es um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter geht“, heißt es dazu in einer Aussendung am Mittwoch. Die Eröffnung zum 100. Saisonjubiläum wolle man aber nachholen.

Diskos geschlossen

Generell ist die Gastronomie derzeit nur teilweise von dem Erlass der Regierung betroffen. "Die Fachgruppe arbeitet derzeit ein FAQ aus, in dem Detailfragen geklärt werden", sagt Peter Dobcak, Spartenobmann Gastronomie in der Wiener Wirtschaftskammer. Einrichtungen der Grundversorgung, also Gastronomiebetriebe, die Speisen und Getränke anbieten, sind von dem Verbot also ausgenommen. Sie dürfen weiterhin geöffnet haben. Für Diskotheken gilt das allerdings nicht, die haben bereits geschlossen. Ob das auch für Bars gilt, muss erst ausgearbeitet werden. Dennoch sei die Situation für die Gastronomie auch abseits des Nachtlebens bereits dramatisch. "Die Gäste bleiben aus, Leute werden haufenweise entlassen", sagt Dobcak zur "Presse".

Tiergarten ist „keine Veranstaltung"

Nicht von der Veranstaltungssperre betroffen ist der Tiergarten Schönbrunn. Wie Sprecherin Johanna Bukovsky zur "Presse" sagt, sei der Tiergarten, der im Kontakt mit den Behörden steht, darüber informiert worden, dass er weiter regulär geöffnet haben darf, da es sich "um keine Veranstaltung" handelt.

Auch im Schloss Schönbrunn bleibt der reguläre Betrieb mit den Führungen "zum aktuellen Zeitpunkt" aufrecht, ebenso in Sisi-Museum, den Kaiserapartments und der Silberkammer. Allerdings werde man von Sonderveranstaltungen absehen - so wurde auch die Eröffnung "Märklin Moderne" im Hofmobliendepot, die am Dienstag abend hätte stattfinden sollen, abgesagt. Die Ausstellung wird aber ab 11. März regulär geöffnet.

Weniger Besucher im Haus des Meeres

Ebenfalls geöffnet bleibt das Haus des Meeres. Das Haus habe „ohnehin nur eine Zulassung von 600 Personen für das ganze Haus“, die sich auf die 12 Stockwerke verteilen, heißt es in einer Stellungnahme. Einen Besucherrückgang habe man seit Anfang März ohnehin bereits verzeichnet. Guides würden darauf achten, dass größere Ansammlungen vermieden werden. Fütterungen und ähnliche Aktionen, wo größere Menschenansammlungen und Gedränge möglich seien, wurden bis auf weiteres ausgesetzt. zusätzlich habe man im ganzen Haus etwa 20 Desinfektionsspender aufgehängt.

Ebenfalls offen bleiben Einkaufszentren. Lediglich bei einem Kasperltheater in der Shopping City Nord habe man die Eintrittskarten von 250 auf 90 reduzieren müssen.

