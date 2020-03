Bewerbungen als VfGH-Vizepräsidenten ab sofort möglich

(c) Reuters

Seit Christoph Grabenwarter zum Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs aufgestiegen ist, ist der Posten verwaist. Bewerbungen sind bis 10. April an das Bundeskanzleramt zu richten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwoch die vakante Position des Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis 10. April an das Bundeskanzleramt zu richten, heißt es in der im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlichten Ausschreibung.

Die Position des Vizepräsidenten ist seit dem Aufstieg von Christoph Grabenwarter zum VfGH-Präsidenten Mitte Februar verwaist. Der Vizepräsident ist aus dem Kreis der Richter, Verwaltungsbeamten und Professoren eines rechtswissenschaftlichen Faches an einer Universität zu bestellen.

Weitere Voraussetzungen sind das abgeschlossene Studium der Rechtswissenschaften und eine mindestens zehnjährige juristische Berufserfahrung. Keine Bedingung ist hingegen, dass die Person schon vorher dem VfGH angehört hat.

(APA)