Neue Vorwürfe nach Hitzetod eines Rekruten in 2017

Nach dem Tod eines Rekruten im August 2017 in Horn hat die Staatsanwaltschaft Krems die Ermittlungen eingestellt. Nun gehen die Familie und ihr Anwalt mit neuen Vorwürfen an die Öffentlichkeit.

Es ist der 3. August 2017 und mit über 35 Grad einer der heißesten Tage des Jahres. In der Kaserne von Horn im Waldviertel macht sich eine Gruppe von Grundwehrdienern zu einem Marsch auf. Unter ihnen ein 19-jähriger Soldat. Nach dem Marsch ist er tot.

Todesursache war laut Obduktion eine Überhitzung des Körpers, die zu einem Herzstillstand geführt hat. Eine Blutuntersuchung hatte zudem einen akuten Infekt festgestellt, der zu einer Sepsis geführt hatte.

Vor einem Monat hat die Staatsanwaltschaft Krems die Ermittlungen eingestellt. Diese wurden gegen vier Soldaten geführt, die an der Durchführung des Marsches beteiligt waren. Sie standen unter anderem unter dem Verdacht der grob fahrlässigen Tötung sowie der Vernachlässigung der Obsorgepflicht nach dem Militärstrafgesetz. Die Vorgesetzten des Rekruten hätten alle Vorschriften eingehalten, hieß es vonseiten der Anklagebehörde.

Fortführungsantrag eingebracht

Eine Entscheidung, die die Mutter des Verstorbenen so nicht hinnehmen will. Gemeinsam mit Anwalt Helmut Graupner, der die Familie vertritt, macht sie nun, zweieinhalb Jahre nach dem tragischen Vorfall, Akten öffentlich. Teile daraus liegen dem Falter und dem ORF vor. Wie heute und gestern berichtet wurde, hätte der Marsch demnach erst gar nicht stattfinden dürfen. „Im Hitzeerlass steht, dass bei extremen Temperaturen Märsche zu vermeiden sind. Und es hatte an diesem Tag um 12 Uhr Mittag 35 Grad und es war vorhergesagt auf über 36. Und trotzdem lässt man die Soldaten in der praller Sonne marschieren, mit 25 Kilo Gepäck“, erklärt Anwalt Graupner auf Basis der Ermittlungen gegenüber dem ORF.

Wie der „Falter“ berichtet, hatte der 19-Jährige bereits beim Marschieren um Hilfe gerufen. „Ich verbrenne! Ich sterbe! Holen Sie einen Arzt!“ soll er laut Zeugen gefleht haben. Er wurde allerdings nicht ernst genommen und zum Weitermachen gezwungen - „Wer jammern kann, kann auch marschieren“ - soll ihm entgegnet worden sein - bis er zusammenbrach. Und selbst dann brachte man ihn nicht ins Spital, sondern ließ ihn in der prallen Hitze liegen.

Der Anwalt fordert nun eine Fortsetzung der Ermittlungen. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Gericht in Krems.

(APA/red.)