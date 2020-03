Start-Up entwickelt Abschleppwagen fürs All

2025 soll ein erster "Abschleppwagen" in den Orbit starten und beginnen, größeren Weltraumschrott einzusammeln.

Unter Leitung eines Schweizer Start-Ups entsteht eine Müllabfuhr für Weltraumschrott. Derzeit arbeiten die Beteiligten an den detaillierten Bauplänen für einen "Abschleppwagen", der im Erdorbit für mehr Ordnung sorgen soll.

Die ESA-Mission ClearSpace-1 soll ein erster Schritt sein, das Chaos im Erdorbit zu beseitigen. Ausgediente Raketenstufen, defekte Satelliten und Trümmer stellen eine beträchtliche Gefahr für die Infrastruktur im Weltall dar. Mit den großen Satelliten-Konstellationen, die Unternehmen wie SpaceX derzeit im Orbit aufbauen, erhöht sich das Risiko für Kollisionen und weitere Trümmerteile, die wieder mit anderen Teilen zusammenprallen und noch kleiner zersplittern könnten.

2025 soll ein erster "Abschleppwagen" in den Orbit starten und beginnen, größeren Weltraumschrott einzusammeln. Unter der Leitung des Schweizer Start-Ups ClearSpace, einem Spin-Off der ETH Lausanne (EPFL) ist ein Konsortium daran, die detaillierten Baupläne zu entwickeln, wie die europäische Raumfahrtagentur ESA am Mittwoch mitteilte.

Schon jetzt vagabundieren rund 30.000 Objekte größer als zehn Zentimeter in den Erdumlaufbahnen, wie Holger Krag, Leiter des Programms Weltraumsicherheit der ESA, erklärte. Oberhalb einer Größe von einem Zentimeter Durchmesser sind es über 900.000 Bruchstücke. Inklusive kleiner Schrotteile oberhalb des Ein-Millimeter-Bereiches sind es sogar über 150 Millionen Fragmente.

ClearSpace-1 ist Teil der Clean Space Intiative der ESA. Vorerst sollen vor allem große Schrottteile abgeschleppt werden, die bei Kollisionen hunderttausende kleine Trümmer produzieren würden. Das erste Objekt zum Abschleppen für den "Mülljäger" von ClearSpace steht auch schon fest: Der "Vespa" (Vega Secondary Payload Adapter) Adapter, der nach dem Flug mit der ESA-Trägerrakete Vega 2013 auf einer Umlaufbahn verblieb.

Es begann 2009

Die Idee des Start-Ups ClearSpace entstand aus einem Forschungsprojekt der EPFL. 2009 schickte ein EPFL-Team einen Nanosatelliten in einen Erdorbit in 700 Kilometern Höhe, wo besonders viel Weltraumschrott umherfliegt. Mehrfach habe es Kollisionswarnungen gegeben, sagte Luc Piguet, CEO von ClearSpace. Als man den Satelliten drei Jahre später wieder herunterholen wollte, wollte niemand dafür bezahlen und es hab auch kein Unternehmen, das diesen Service angeboten hätte. Daher gründete Piguet mit der Raumfahrtingenieurin Muriel Richard und der Industriedesignerin Catherin Johnson selbst eins: ClearSpace.

Der "Mülljäger" wird das Objekt mit Sensoren orten müssen, es präzise ansteuern und sich ihm soweit nähern, dass vier Greifarme es einfangen, heranziehen und an der Basiseinheit fixieren können. "Die Greiftechnik ist neu, ausprobieren lässt sie sich erst beim ersten Probelauf und Rendez-Vous mit Vespa im All", so Piguet.

(APA/sda)