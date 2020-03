Coronavirus: Auch Wien-Marathon abgesagt

Die Realisierbarkeit des Events sei aber immer stärker in Frage gestanden, Organisator Wolfgang Konrad blieb keine andere Wahl.

Das Coronavirus hat nun auch zur Absage des 37. Vienna City Marathons (VCM) am 19. April geführt. Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zu Österreichs größter Laufveranstaltung waren 45.000 Teilnehmer aus 130 Ländern in Wien erwartet worden.

„Im Licht einer länderübergreifend bestehenden Gesundheitskrise sowie aus Verantwortung gegenüber allen Läuferinnen und Läufern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der gesamten Bevölkerung können wir nicht anders, als von einer Durchführung des VCM abzusehen“, betonte Veranstalter Wolfgang Konrad.