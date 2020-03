Bahlsen will nach Shitstorm Keks umbenennen

Seit Jahrzehnten heißt ein Schokokeks der Firma Bahlsen Afrika. Nach einem Aufschrei im Netz wird sich das wohl bald ändern.

Ein unerwarteter Shirstorm trifft gerade die in Hannover ansässige Keksfirma Bahlsen. Unerwartet deswegen, weil der Name einer Kekssorte bemängelt wird, die so schon seit Jahrzehnten auf dem Markt ist. Bisher ist dies wohl niemanden so genau aufgefallen, beziehungsweise hat sich niemand daran gestoßen.

Als das Unternehmen vor wenigen Tagen jedoch die Kekssorte namens Afrika auf Instagram postete, sah das ganz anders aus. „Ein brauner Keks, der Afrika heißt? For Real?" fragte etwa eine Userin, die dem Unternehmen Alltagsrassismus vorwirft.

Bahlsen ließ das so nicht auf sich sitzen. „Hallo zusammen, wir möchten hier betonen, dass uns rassistische Gedanken mehr als fernliegen. Der Name Afrika wurde ausgewählt, weil Afrika der größte Produzent von Kakaobohnen auf der Welt ist und der Name damit perfekt zu unseren vollschokolierten Waffeln passt. Das Produkt Afrika bieten wir unter diesem Namen bereits seit über 60 Jahren an", heißt es in einer Stellungnahme.

Doch das beruhigte die aufgebrachten User auch nicht. Jetzt sei es endlich an der Zeit, den Namen, der nun wirklich nicht mehr zeitgemäß sei, zu überdenken. Wiederum andere User verstehen nicht, was am Wort Afrika rassistisch sein soll.

Bahlsen will nun aber die Reißleine ziehen: "Um zu vermeiden, dass unser Produkt Assoziationen mit Rassismus hervorruft, arbeiten wir bereits an einer Umbenennung.“

(Red.)