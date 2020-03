Ein Österreicher schreibt Puck-Geschichte

Marco Rossi führt weiter die Punktwertung der Ontario Hockey League, einer der besten kanadischen Juniorenligen, an. Der Vorarlberger, 18, stellte jetzt sogar den Rekord von NHL-Superstar Connor McDavid ein. Die Szene wartet auf den Draft im Juni - dort wird Rossi wohl in den Top 10 landen.

Ottawa. Österreichs Eishockey-Talent Marco Rossi begeistert weiterhin in der kanadischen Juniorenliga OHL. Der Vorarlberger, 18, spielt seit zwei Jahren bei den Ottawa 67ers und gilt längst als eine der heißesten Aktien, wenn die Profiliga NHL am 26./27. Juni in Montreal ihre neuen Spieler auswählen wird beim traditionellen Draft. Dass der Center in den Top 10 landen wird – zur Erinnerung: Thomas Vanek wurde 2003 als Nummer 5 gezogen –, hielten Insider schon lange für gewiss.