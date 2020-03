Coronavirus: AS Roma darf nicht in Sevilla landen

AS Roma darf nicht in Spanien landen, Getafe will nicht in Mailand gegen Inter spielen - und die Fußball-Union Uefa hüllt sich in Schweigen.

Rom. AS Rom awird wegen der Coronavirus-Sperren in Italien nicht nach Sevilla zum Europa League-Spiel reisen. Das Flugzeug aus Italien habe keine Erlaubnis bekommen, in Spanien zu landen, teilte der italienische Erstligist via Twitter mit.

Das Achtelfinal-Hinspiel hätte am Donnerstag stattfinden sollen. Wann es gespielt wird, ist fraglich.

Italien ist in Europa das von der Infektionswelle am stärksten getroffene Land. Die Regierung hat das gesamte Land zur Sperrzone erklärt, weshalb viele Länder ihre Flugverbindungen nach Italien gestrichen haben.

Ebenfalls gefährdet ist die Partie zwischen Inter Mailand und Getafe. "Wir wollen nicht ins Epizentrum des Coronavirus reisen", erklärte Klubchef Angel Torres einem spanischen Radiosender. Die Verantwortlichen des Klubs haben sich auch an die Uefa gewandt, um eine Alternative zu der Austragung in Mailand zu finden. Getafe sei aber notfalls bereit, ein Ausscheiden in Kauf zu nehmen. "Wenn wir die Partie verlieren müssen, dann verlieren wir sie."

(FIN/DPA)