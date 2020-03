Corona-Verdachtsfälle: Touristen zur Quarantäne ins Asylwerberheim?

In Salzburg sollten Touristen, die sich möglicherweise mit dem Virus angesteckt haben, in einem Asylquartier untergebracht werden. Dafür sollten Aslywerber ausziehen - doch sie weigerten sich.

Von Touristen war die Rede, als im Salzburger „Asylquartier Flussbauhof“ mehreren Bewohner nahegelegt wurde, ihre Unterkunft zu verlassen. Denn die Betroffenen müssten in Quarantäne, da sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus Covid-19 angesteckt haben. Diese Isolierung sollte in den Räumlichkeiten des Quartiers stattfinden, wie ein Asylwerber der „Presse“ erzählt. Dort gibt es mehrere Wohneinheiten in einem Areal, und die Bewohner einer Einheit sollten demnach ihre Wohnräume verlassen.