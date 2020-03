Knofel und Kernöl gegen Corona

Derzeit kursieren allerhand Gerüchte über Hausmittel, die vor dem Coronavirus schützen sollen.

Etwa Knoblauch in tüchtigen Mengen, das kille jeden Keim. Oder Ingwer. Oder man verteile halbierte Zwiebeln in den Räumen und neben dem Bett. Die saugten Viren und Bakterien aus der Luft an. Solche G'schichtln werden gern im Internet auf sozialen Medien und von Influencern verbreitet. Nun ja. Diese sind ja auch die wahre Influenza der Gegenwart.

Aber egal. Es gibt ja noch mehr Hausmittel dagegen. In England etwa heißt's klassisch: „An apple a day keeps Corona away.“ In Mexiko hängt man sich Bündel von Chilischoten um den Hals und trinkt Corona-Bier, aus Indien werden ayurvedische Einreibungen mit Curry und Kuhdung berichtet. Russen raten zu handelsüblichen alkoholbasierten Desinfektionsmitteln; man solle sie aber am besten trinken. In arabischen Ländern schwört man auf die Unisex-Burka als Schutz, in Japan stecken sie nicht mehr ganz frischen Fisch hinter die Gesichtsmaske, in Vorarlberg dagegen Zäpfchen aus überreifem Ziegenkäs in die Nasenlöcher. Steirer gurgeln mit Kernöl, im Wiener Raum tut man das mit Brünnerstrassler. Grantig dreinschaun ist grundsätzlich auch gut, das erschreckt Viren und stärkt über psychosomatische Rückkopplung die Abwehrkräfte.

Virus, Virus, gib uns unseren Verstand zurück!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2020)