Ab Montag: Schulen werden in Etappen geschlossen

Oberstufenschüler müssen ab kommenden Montag zu Hause bleiben. Unterstufen- und Volksschüler sollen das ab Mittwoch tun, sie müssen es aber nicht.

Wien. Die 423.000 Schüler über 14 Jahre müssen ab kommenden Montag zu Hause bleiben. Denn die Oberstufen der Gymnasien, die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie die polytechnischen und Berufsschulen schließen die Tore. Die Jugendlichen werden über das Internet unterrichtet. Das soll bis Ostern gelten.



Für Schüler unter 14 Jahren, also 690.000 Unterstufen- und Volksschüler, gilt ab Mittwoch kommender Woche folgende Regelung: Wer zu Hause bleiben kann, soll zu Hause bleiben. Wer keine Betreuung hat, kann in die Schule kommen, wird dort aber nicht unterrichtet, sondern ebenso nur betreut. Auch für Kindergartenkinder gelte diese Wahlmöglichkeit, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch. Keinesfalls sollten die Kinder dann zu den Großeltern gebracht werden.