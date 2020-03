Schließungen: Etappenplan für die Schulen

Oberstufenschüler sollen wegen der Coronavirus-Epidemie ab Montag zuhause bleiben. Für Volksschüler und die Unterstufe gibt es noch keine Entscheidung. Der Weg zum Kompromiss war kein einfacher.

Der nationale Schulterschluss hat auch Risse – und zwar ausgerechnet in der ÖVP. Bildungsminister Heinz Faßmann wollte die Schulschließungen so lang wie möglich hinauszögern – wegen der daraus resultierenden Probleme für Schüler und Lehrer, aber auch für die Eltern wegen der Betreuungspflichten. Andere maßgebliche Kräfte hingegen wollten die Maßnahmen auch im Schulbereich so rasch und konsequent wie möglich setzen will – mit Schließungen der Schulen schon mit diesem Freitag, und zwar aller. Heraus kam letztlich ein Kompromiss: Oberstufenschüler sollen ab kommenden Montag zuhause bleiben. Für Volksschüler gibt es noch keine Entscheidung.



Der Weg dorthin war allerdings kein einfacher.