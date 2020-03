Die vielen Helden eines Fußballspiels

Leipzig feiert Sabitzer, in Atalanta spendeten die Fans.

Leipzig/Bergamo. Leipzig steht erstmals in der Klubgeschichte im Viertelfinale der Champions League. Maßgeblich dafür verantwortlich war Marcel Sabitzer, der zwei Tore zum 3:0-Sieg über Tottenham (Gesamt 4:0) beisteuerte. „Es war ein Abend für die Geschichtsbücher. Den werde ich so schnell nicht mehr vergessen“, sagte der ÖFB-Teamspieler. „Wir haben über beide Spiele eine sehr reife Leistung gezeigt und sind absolut verdient weitergekommen.“

Der Steirer, 25, hält nun bei vier Champions-League-Toren. Damit fehlt ihm noch eines auf David Alaba (5). Die Bestmarke hält Toni Polster, der im Meistercup zehnmal für Austria traf.

Atalanta weiter sensationell

Bei Atalanta Bergamo war unterdessen Josip Iličič der gefeierte Mann. Dem Slowenen gelang beim 4:3 in Valencia (Gesamt 8:4) als erst viertem Spieler nach Lionel Messi, Mario Gomez und Robert Lewandowski ein Viererpack in der Königsklasse – als erstem in einem Auswärtsspiel.

Die Partie im Mestalla-Stadion fand vor leeren Rängen statt. Umso schöner war das Zeichen, das Atalantas Fans setzten: Die erstatteten Kosten von 40.000 Euro spenden sie an eine Klinik in Bergamo. „Dieser Abend hätte einer der schönsten in unserer Geschichte sein sollen, aber die Notlage rückt alles in den Hintergrund“, schrieben sie auf Facebook. „In diesen Wochen gibt es in unserer Stadt und unserer Provinz Helden, die sich der Situation stellen, die mit unzureichenden Mitteln und in beschwerlichsten Schichten arbeiten für die Gesundheit aller.“ (red.)

ÖFB-Länderspiel

Das ÖFB-Freundschaftsspiel gegen die Türkei am 30. März im Happel-Stadion wird aufgrund der behördlich verordneten Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus ohne Publikum ausgetragen. Der Preis für die Tickets wird refundiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2020)