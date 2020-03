Polizist steckte Strafgelder in eigene Tasche

Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage.

Salzburg. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat Anklage gegen einen Ex-Polizisten wegen Amtsmissbrauchs erhoben. Der Mann soll zwischen 3. April 2017 und 22. Juni 2018 in zumindest 250 Fällen die eingehobenen Geldstrafen nicht zur Gänze an die Behörde abgeführt, sondern einen Teil davon für sich selbst verwendet haben, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Christoph Rother am Mittwoch. Dadurch soll der Republik ein Schaden von rund 5300 Euro entstanden sein. Der Beschuldigte, der bei einer Polizeiinspektion im Flachgau tätig war, habe sich teilweise geständig gezeigt, sagte der Staatsanwalt. Die Anklage ist nicht rechtswirksam, deshalb wurde noch kein Prozesstermin festgesetzt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2020)