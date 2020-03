Was halten die Saudis preislich aus?

Das wahhabitische Königreich schwemmt den Ölmarkt und schneidet sich damit auch ins eigene Fleisch. Das Land braucht einen relativ hohen Ölpreis, weshalb Durchhalten angesagt ist.

Hohe Ölpreise bedeuten hohe Einnahmen, vor allem für Saudiarabien. Denn der staatliche Ölkonzern Aramco holt 159 Liter (ein Fass) Rohöl für sage und schreibe knapp drei Dollar aus dem Boden. Die Produktionskosten in dem Land sind damit so gering wie nirgendwo sonst. Das autoritär regierte Königreich lebt seit Jahrzehnten also gut von seiner Vormachtstellung auf dem globalen Rohölmarkt. Doch wenn die Preise so wie derzeit sinken, wird das Land den Gürtel deutlich enger schnallen müssen.