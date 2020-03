Neue Stiftungsräte im ORF: Von Lothar Lockl bis Jürgen Beilein

Insgesamt gibt es sieben Neue. Die Grünen entsenden auch Sigrid Pilz und Andrea Danmayr. Jürgen Beilein kommt neu auf einem Ticket der Türkisen.

Der Ministerrat hat am Mittwoch neue Mitglieder für den ORF-Stiftungsrat bestellt. Die Grünen schicken unter anderem Kommunikationsberater Lothar Lockl, früherer Wahlkampfleiter von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, in das oberste ORF-Gremium. Die Türkisen bestellten Kommunikationsberater Jürgen Beilein, der früher als Pressesprecher für ÖVP-Minister tätig war.

Insgesamt werden sieben der 35 Sitze im Stiftungsrat neu besetzt. Von den neun Regierungsmandaten gehen fünf statt bisher vier an die ÖVP, zwei an die Grünen und zwei an gemeinsam ausgesuchte Unabhängige. Die Grünen nominierten neben Lockl die Kommunikationschefin der Wiener Universität für angewandte Kunst, Andrea Danmayr.

Gehen müssen vier von der FPÖ nominierte Räte sowie Alfred Trendl, Präsident des Katholischen Familienverbands, der bisher als Unabhängiger auf einem Regierungsticket im Stiftungsrat saß. Zwei neue Unabhängige wurden gemeinsam von den Regierungsparteien nominiert: Ruth Strondl, Sprecherin des Kunsthistorischen Museums, und Bernhard Tschrepitsch, Generalsekretär der Akademikerhilfe.

Norbert Steger weiter Vorsitzender

Außerdem ist die Regierung für die Entsendung von sechs Vertretern auf Vorschlag der Parteien zuständig. Hier ändert sich nur ein Name: Statt Liste-Jetzt-Rätin Susanne Fengler kommt die von den Grünen bestellte Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz ins Gremium. Die FPÖ hat erneut Norbert Steger nominiert, der damit Vorsitzender bleibt.

Auch der Zentralbetriebsrat des ORF entsendet eine neue Vertreterin: Marianne Schüttner ("Unser ORF") ersetzt Gerhard Moser. Die Regierungsparteien kommen mit dem heutigen Ministerratsbeschluss auf 19 der 35 Stiftungsratssitze.

Der Stiftungsrat setzt sich künftig wie folgt zusammen:

BUNDESREGIERUNG

Franz Medwenitsch

Herbert Fechter

Herwig Hösele

Gregor Schütze

Jürgen Beilein

Bernhard Tschrepitsch

Ruth Strondl

Andrea Danmayr

Lothar Lockl

PARTEIEN

Thomas Zach (ÖVP)

Ewald Aschauer (ÖVP)

Norbert Steger (FPÖ)

Sigrid Pilz (Grüne)

Heinz Lederer (SPÖ)

Hans Peter Haselsteiner (Neos)

ORF-ZENTRALBETRIEBSRAT

Stefan Jung

Gerhard Berti

Christiana Jankovics

Gudrun Stindl

Marianne Schüttner

BUNDESLÄNDER

Matthias Limbeck

Helmut Miernicki

Josef Resch

Alfred Geismayr

Klaus Poier

Katharina Hofer

Norbert Kettner

Werner Dax

Siggi Neuschitzer

PUBLIKUMSRAT

Sophie Matkovits

Petra Stolba

Andreas Kratschmar

Barbara Nepp

Corina Heinreichsberger

Georg Watschinger

