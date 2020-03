Kommission will Müllmenge bis 2030 halbieren

Im Kampf gegen die Vermüllung erwägt Brüssel weitreichende Reformen: ein Verbot der Zerstörung unverkaufter Ware ebenso wie einheitliche Ladegeräte und das Verbraucherrecht, Elektrogeräte reparieren zu lassen.

Brüssel. Das Streben nach einer grundsätzlichen ökologischen Wende in Europa, welches die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Devise ihrer Amtszeit gemacht hat, wird auch zahlreiche Nachschärfungen der umweltpolitischen Richtlinien und Verordnungen der EU nach sich ziehen. Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius stellte am Mittwoch den diesbezüglichen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vor. Konkrete Novellen für die Überarbeitung bestehender Vorschriften enthält dieses Papier zwar ebenso wenig wie neue Vorschlagstexte. Doch der Tenor dessen, was in den nächsten Monaten aus Brüssel kommen soll, ist unmissverständlich: „Der einzige Weg ist es, Wirtschaftswachstum vom Abbau von Rohstoffen und dessen ökologischen Auswirkungen zu entkoppeln“, sagte der mit 29 Jahren jüngste Kommissar in der bisherigen EU-Geschichte.

Widerstand der IT-Konzerne

Kreislaufwirtschaft bedeutet vereinfacht gesagt, so wenig wie möglich an Müll zu produzieren, der nicht wieder verwertet werden kann. Bis zum Jahr 2030 soll dieses Prinzip dazu führen, dass die Haushalte in der EU halb so viel Abfall verursachen wie aktuell, der deponiert oder verbrannt werden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, plant der frühere litauische Wirtschaftsminister eine Novelle der Ökodesign-Richtlinie aus dem Jahr 2009. Sie enthält verpflichtende Energie-Effizienz-Vorgaben für manche elektrischen Geräte. Der Kommissar möchte, dass sie auch für Handys, Computer und sonstige Informationstechnologie gilt, sowie für Textilien, Möbel und Zwischenprodukte aus Stahl, Zement und diversen Chemikalien. Im Zuge dessen möchte er ein Verbot der Zerstörung unverkaufter, nicht verderblicher Waren einführen und einen verpflichtenden Anteil wiederverwerteter Bestandteile.

Die Kommission arbeite auch an der Einführung eines einheitlichen Ladegerätes. Dagegen hatten sich Apple und seine Mitbewerber bisher gewehrt. Die Kommission möchte zur Reduzierung des Elektroschrotts auch prüfen lassen, ob es eine EU-weite Pflicht zur Rücknahme alter Geräte geben kann.

Im Verbraucherschutzrecht plant Sinkevičius die Einführung eines neuen „Rechts auf das Reparieren“ sowie die Pflicht für die Hersteller von Waren, ihren Kunden Ersatzteile oder Reparaturdienstleistungen zugänglich zu machen. Im Fall von Computern und Handys solle das auch die garantierte Möglichkeit mit sich bringen, veraltete Software zu erneuern.

Auch der Verpackungsmüll, der durch den wachsenden Internethandel befördert wird, soll verringert werden. Eine Novelle der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle von 1994 könnte Pflichtziele zur Müllreduzierung und Verbote bestimmter Packungsformen bringen, sofern es taugliche, wiederverwertbare Alternativen gibt. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2020)