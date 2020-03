AUA reduziert bis zur Hälfte aller Flüge

(c) Clemens Fabry

Die neuerliche Ausdünnung des Flugplans betrifft vor allem Europa-Destinationen.

Wien. Wie bereits zu Ende der Vorwoche als Möglichkeit in den Raum gestellt, dünnt die Lufthansa und damit auch ihre österreichische Tochter AUA aufgrund des Nachfrageeinbruchs ihr Flugnetz weiter aus. Im März und April würden bis zu 50 Prozent aller geplanten Flüge ausfallen, teilte die Fluglinie am Mittwoch mit.

Dabei kommt es einerseits zu weniger Flügen nach Destinationen, die jedoch weiterhin angeflogen werden. Aber auch zu temporären Komplettstreichungen mancher Flugziele. Neben sämtlichen Destinationen in Italien gehören dazu unter anderem Birmingham, Lyon, Barcelona, Salzburg, Oslo, Sibiu, Minsk und St. Petersburg. Passagiere, die weiterhin in diese Städte fliegen wollen, müssen das nun per Lufthansa über Frankfurt machen.

Für die betroffenen Kunden auf der Strecke nach Salzburg hat die AUA in Zusammenarbeit mit den ÖBB eine Lösung gefunden. So wird das sogenannte AIRail-Angebot um drei Züge auf bis zu 13 tägliche Verbindungen erhöht. Diese Züge sind mit dem AUA-Flugplan abgestimmt und fahren bis zum Flughafen Wien.

Wie stark die Auswirkungen auf die Mitarbeiter der AUA sein werden, ist nach wie vor unklar. Das Unternehmen hat ab Anfang April Kurzarbeit beantragt. Wie stark die Arbeitszeitreduktion ausfallen wird, ist aber nach wie vor offen. Sie dürfte jedoch analog zur Flugreduktion erfolgen.

Auch die zur Ryanair gehörende Laudamotion streicht ihren Flugplan weiter zusammen – um bis zu 30 Prozent. 30 Prozent war auch der Passagierrückgang, den der Flughafen Wien in den bisherigen Märztagen hinnehmen musste, wie er am Mittwoch bekannt gab. (jaz)

