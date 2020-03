Dass der Kreml-Chef weiter an der Macht bleibt, verwundert in Russland nur wenige. Sein Verfassungsmanöver mag den Putinismus absichern. Längerfristig schwächt es Russland.

Moskau. In den vergangenen Monaten gab es in Russland ein Thema, das Analysten und Journalisten beschäftigte: Wie bereitet sich der Kreml auf das Jahr 2024 vor? Und wer könnte Wladimir Putins Nachfolge antreten? Seit seinem Auftritt in der Duma am Dienstag ist klar: Der Nachfolger von Wladimir Putin heißt – Wladimir Putin.