Burkina Faso: Soldaten töten 70 Terroristen

An Grenze zu Mali operieren zahlreiche Jihadisten.

Ouagadougou. In ihrem Kampf gegen den sich ausbreitenden Terrorismus in der Sahelzone haben Soldaten des westafrikanischen Staates Burkina Faso bei einem Gefecht im Norden des Landes mindestens 70 bewaffnete Angreifer getötet. Drei Gendarmen wurden nach Militärangaben dabei verletzt. Die Konfrontation ereignete sich in der nördlichen Provinz Oudalan nahe der Stadt Tasmakatt.

Im Norden grenzt Burkina Faso an Mali und den Niger. In diesem Gebiet operieren mehrere jihadistische Gruppen, denen Frankreich zusammen mit den betroffenen Staaten sowie Mauretanien und dem Tschad (G5 Sahel) den Kampf angesagt hat. Sehr regelmäßig attackieren die Terrorgruppen auch die Zivilbevölkerung. Konflikte zwischen Hirten und Ackerbauern sorgen zusätzlich für Unsicherheit in der Region.

Bei der Operation nahe Tasmakatt seien zahlreiche Waffen und Motorräder beschlagnahmt worden, erklärte ein ungenannter Militärsprecher. Erst vor wenigen Tagen hatten unbekannte Angreifer zwei Dörfer nahe der Grenze zu Mali angegriffen und mindestens 43 Menschen getötet. Es war eine der tödlichsten Attacken des vergangenen Jahres.

Seit 2015 haben Jihadisten, die sich teilweise als Ableger der al-Qaida oder der IS-Terrormiliz verstehen, im einst als stabil geltenden Burkina Faso Fuß gefasst. Angesichts der Ausbreitung der Jihadisten haben die USA am Freitag den Diplomaten Peter Pham zum neuen Sondergesandten für die Sahelzone ernannt. (ag./raa)

