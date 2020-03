Der Sozialist sollte sich der Parteiräson fügen.

Die „Bernie-Revolution“ ist abgesagt. Nach der Vorwahlrunde am zweiten „Super Tuesday“ und einer Reihe von schweren Schlappen müsste der sozialistische Senator aus Vermont eingesehen haben, dass seine Aussichten binnen acht Tagen rapide geschwunden sind. Seine letzte Chance ist wohl die TV-Debatte gegen Joe Biden am Sonntag in Phoenix, die ohne TV-Publikum stattfinden wird.