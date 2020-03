Die Grenze, die nicht ganz dicht ist

(c) REUTERS (ANDREAS GEBERT)

Wer den Brenner passieren will, muss unter anderem seine Temperatur messen lassen und ein Formular ausfüllen.

Der Brenner ist ein historisch und wirtschaftlich wichtiger Übergang. Deswegen pochte Südtirols Landeshauptmann darauf, Pendlern die Durchreise zu erlauben, erfuhr die „Presse“.

Wien/Bozen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, rund um Mitternacht, ging eine Nachricht bei den Landeshauptleuten Österreichs ein. Ihr Inhalt: Eine „Verordnung über die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur Italienischen Republik“. Sie besagt, dass „zur Gewährleistung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ die Grenzen „im Verkehr zu Lande nur an Grenzübergangsstellen überschritten werden“.