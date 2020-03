Babysitter-Voucher und Finanzspritze

Rom kündigt ein Hilfspaket für Unternehmen an, die unter der Epidemie leiden. Auch Eltern soll geholfen werden. Der Premier erwägt weitere Einschränkungen.

Rom/Wien. Während Österreich erste Schritte in Richtung Schulschließung setzt, beschließt das hart vom Coronavirus getroffene Italien Maßnahmen, um Eltern zu unterstützen: Seit Mitte Februar sind in Norditalien die Kinder daheim, im restlichen Land seit einer Woche. Derzeit ist die Sperre bis zum 3. April geplant, eine Verlängerung ist absehbar.

Vorgesehen ist das Recht auf Sonderfreistellung für einen Elternteil, damit dieser die jüngeren Kinder (bis zu zwölf Jahren) betreuen kann. Gedacht wird an mindestens zwölf freie Tage. Der Vater – oder die Mutter – sollen 30 Prozent des Gehalts erhalten, auch dieser Prozentsatz dürfte noch erhöht werden. Zudem ist ein staatlich finanzierter Babysitter-Voucher vorgesehen, um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Unterstützung soll es auch für jene Erwachsenen geben, die ihre alten Eltern pflegen.

Bereits zu Beginn der Schulschließung wurde beschlossen, dass Kinder über Onlinekurse weiter am Unterricht teilnehmen. Das funktioniert allerdings nur sporadisch, oft auf Eigeninitiative der einzelnen Schulen.

Alle Geschäfte geschlossen?

Zum Hilfspaket für Eltern kommt ein teures Unterstützungspaket hinzu, mit dem man den Italienern unter die Arme greifen will. Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri kündigte gestern an, wegen der Epidemie das Haushaltsdefizit heuer um 20 Mrd. Euro erhöhen zu wollen. Die Regierung werde insgesamt 25 Milliarden für den Kampf gegen das Virus bereitstellen. „Niemand wird seine Arbeit wegen der Krise verlieren.“ Zudem werde man dafür sorgen, dass die Unternehmen liquide blieben.

Unter anderem soll die Rückzahlung von Wohnungskrediten 18 Monate lang ausfallen, wenn man den Job verliert. Rom will Kurzarbeit für Unternehmen finanzieren, die wegen der Epidemie in Schwierigkeiten geraten sind. Die Forderung nach einem zusätzlichen Defizit in Höhe von 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gefährdet die Stabilität des italienischen Budgets. „Sobald diese Krisenphase zu Ende ist, werden wir den Weg in Richtung Stabilisierung von Italiens Finanzen wieder aufnehmen“, so der Wirtschaftsminister.

Italien leidet in Europa am stärksten unter dem Coronavirus. Die Regierung hat das ganze Land unter Quarantäne gestellt und die Bewegungsfreiheit eingestellt.

Das geht der Lombardei – der am allerstärksten betroffenen Region – nicht weit genug. „Wir haben allein heute 1300 neue Fälle“, sagte gestern der lombardische Präsident, Attilio Fontana. Er fordert, dass Handel, Produktion und Transport zum Erliegen kommen, nur Apotheken und Lebensmittelgeschäfte sollen offen bleiben. Premier Giuseppe Conte erwägt, diese Maßnahmen auf ganz Italien auszuweiten. (basta., ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2020)