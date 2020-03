Weltcup-Rennen in Aare abgesagt, Brignone damit Gesamtsiegerin

Das Coronavirus verhindert die letzten Damenrennen des Winters, die Italienerin Federica Brignone steht als Gesamtweltcupsiegerin fest.

Auch die letzten Damenrennen des Weltcupwinters fallen dem Coronavirus zum Opfer. Nach neuen Empfehlungen der schwedischen Gesundheitsbehörden erklärte der Internationale Skiverband FIS am Mittwochabend die Absage der Rennen in Aare. In Schweden hätten Parallel-Slalom, Riesentorlauf und Slalom gefahren werden sollen.

Durch die Absage der letzen Damenrennen der Saison - das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo war bereits abgesagt worden - steht die Italienerin Federica Brignone als neue Gesamtweltcupsiegerin fest. Die 29-jährige Tochter von Ex-Rennläuferin Maria Rosa Quario aus dem Aostatal tritt damit die Nachfolge von Mikaela Shiffrin an. Die US-Amerikanerin wollte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters in Aare ihr Comeback im Weltcup geben.

Für Brignone endete eine Traumsaison, sie triumphierte auch in den Disziplinenwertungen Riesentorlauf und Kombination. Insgesamt hat sie in diesem Winter fünf Siege und sechs weitere Podestplätze eingefahren, mit Ausnahme des Slaloms stand sie in allen Disziplinen zumindest zwei Mal auf dem Stockerl.

Die ÖSV-Damen bilanzierten nach 30 Rennen mit 13 Podestplätzen, fünf weniger als im Vorwinter (35 Rennen). Im Nationencup landete die Truppe des neues Cheftrainers Christian Mitter auf Platz zwei hinter den Italienerinnen, in den Disziplinenwertungen gelang kein Sieg.

Saisonabschluss der Herren ohne Zuschauer

Die letzten Herrenrennen im Weltcup am Wochenende im slowenischen Kranjska Gora sollen über die Bühne gehen, allerdings ohne Zuschauer. Dafür gibt es strenge Sicherheitsauflagen für Sportler wie für Journalisten, Um eine Akkreditierung zu erhalten, muss eine Erklärung vorgelegt werden, mit der man versichert, dass der Gesundheitszustand unauffällig ist und man keine Anzeichen einer CoVid19-Infektion hat.

Gesamtwertung Damen (nach 30 Rennen): 1. Federica Brignone (ITA) 1378 Pkt. 2. Mikaela Shiffrin (USA) 1225 3. Petra Vlhova (SVK) 1189.

Weiters: 12. Nina Ortlieb (AUT) 472 13. Nicole Schmidhofer (AUT) 445 14. Stephanie Venier (AUT) 438 16. Katharina Liensberger (AUT) 401.

(red.)