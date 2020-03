Juventus-Profi Rugani positiv getestet

Mit Abwehrspieler Daniele Rugani hat der Spitzenfußball seinen ersten Corona-Fall.

Der Coronavirus hat den absoluten Spitzenfußball am Mittwochabend erreicht. Juventus-Turin-Abwehrspieler Daniele Rugani wurde positiv auf das grassierende Virus getestet. Das gab der italienische Serienmeister bekannt. Der 25-jährige Italiener habe aktuell aber keine Symptome. Juve setzt derzeit "alle gesetzlich vorgeschriebenen" Vorgaben zur Quarantäne um, teilte der Serie-A-Spitzenreiter mit.

Das betreffe auch die Personen, die mit Rugani Kontakt hatten. Die "Alte Dame" hatte ihr letztes Pflichtspiel am vergangenen Sonntag gegen Inter Mailand absolviert. Beim Turiner 2:0 im Derby d'Italia saß Rugani auf der Bank. Er kam diese Saison erst in sieben Pflichtspielen zum Zug. Juve soll am 17. März zu Hause gegen Olympique Lyon das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bestreiten.

