Endstation für Titelverteidiger Liverpool

Mit einem Doppelpack von Joker Marcos Llorente in der Verlängerung besiegelte Atlético Madrid das Aus der favorisierten Engländer.

Liverpool. Über 50.000 Zuschauer hatten sich trotz Coronavirus-Krise in Anfield eingefunden, ein seltener Heimvorteil für den FC Liverpool in Tagen von behördlich angeordneten Geisterspielen – und einer, der am Ende vergebens sein sollte. Der Champions-League-Titelverterteidiger verpasste die Wende gegen Atlético Madrid und verabschiedete sich mit dem Gesamtscore von 2:4 bereits im Achtelfinale. Das Hinspiel in Spanien war 0:1 verloren gegangen, nach 90 Minuten stand es an der Anfield Road 1:0, nach 120 Minuten und Verlängerung 2:3.

Nach der Hinspiel-Niederlage war resultatmäßig etwas Sand ins Getriebe der „Reds“ geraten, an diesem Abend schien die Torfabrik von Jürgen Klopp aber wieder warmzulaufen. Nachdem in Madrid kein einziger (!) Torschuss gelang, kombinierten sich Firmino, Mo Salah und Sadio Mané nun gegen die unangenehme Atlético-Hintermannschaft ein ums andere Mal in den Gefahrenbereich. Einzig die Latte (67.) und Jan Oblak, der slowenische Weltklasse-Goalie der Gäste, verhinderten Zählbares.

Nach Toren von Georginio Wijnaldum (43.) und Firmino (94.) waren es dann auch die Tormänner, die die Partie in der Verlängerung entscheiden sollten. Während Oblak reihenweise Glanzparaden zeigte, patze Liverpool-Ersatzgoalie Adrián: Der von Atlético-Coach Diego Simeone eingewechselte Marcos Llorente kam allzu leicht zum Torerfolg (97.) und setzte wenig später mit Treffer Nummer zwei nach (105. +1). Plötzlich stand es 2:2, Atlético, das sich nur mit Glück in die Verlängerung gerettet hatte und dort kurzzeitig vor dem Aus gestanden war, stand im Viertelfinale. Alvaro Morata (120. +1) machte mit einem weiteren Treffer für die Madrilenen alles klar. Für Liverpool und Jürgen Klopp endete eine Serie von 25 Europacup-Heimspielen ohne Niederlage.

