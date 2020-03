Trumps Einreisestopp und seine Folgen

Der Präsident schließt die US-Grenze für Europäer— eine dramatische Maßnahme, sie trifft die Wirtschaft der EU ins Herz. Noch sind manche Details unklar. Die EU warnt vor den wirtschaftlichen Folgen.

Erste Gerüchte einer großen Ankündigung machten am späten Mittwochnachmittag an der US-Ostküste die Runde. Als das Weiße Haus kurz darauf verlautete, dass der Präsident noch in der Nacht auf Donnerstag aus dem Oval Office wegen der Coronakrise die Bürger addressieren werde, hielt die Nation den Atem an. Schließlich trat Donald Trump vor das Mikrofon und gab eine Maßnahme bekannt, die bis vor Kurzem nahezu undenkbar war: Freitag um Mitternacht wollen die USA ihre Grenze für Europäer schließen, vorerst für 30 Tage.



Viele Fragen blieben offen, Details lieferte der Präsident zunächst kaum. Er erläuterte, dass die EU im Gegensatz zu den USA nicht rechtzeitig auf den Ausbruch des Virus in China reagiert und ihre Grenze zu spät dicht gemacht habe.



Für Großbritannien gelte das nicht, das Königreich werde deshalb von der Grenzschließung ausgenommen. Kurz nach Trumps Rede präzisierte das Weiße Haus: Konkret gelte die Maßnahme für alle Schengen-Länder, also auch für Österreich. Weiterhin einreisen dürfen Bürger aus den betroffenen Staaten mit einem festen Wohnsitz in den USA und enge Familienangehörige — sofern sie sich vorher entsprechenden Tests unterziehen.