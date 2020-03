China: Höhepunkt der Epidemie überstanden

Das Schlimmste sei vorüber, sagen die Gesundheitsbehörden. Landesweit kamen nur 15 Infektionen hinzu. Nun versucht Peking, die Wirtschaft wieder hochzufahren.

China hat nach Angaben seiner Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie überschritten. Wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte, kamen 15 Infektionen hinzu - der niedrigste Wert seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen. Auch die Zahl der neuen Todesopfer stieg mit elf Fällen am Donnerstag so langsam wie seit Wochen nicht mehr.

Nach den strikten Abriegelungsmaßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie will China die Wirtschaft nun wieder in Gang bringen. Die Regierung werde Regionen mit geringerem Risiko eines Coronavirus-Ausbruchs anweisen, die Arbeit schneller wieder hochzufahren, zitiert das staatliche Fernsehen aus Beratungen unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Li Keqiang.

Unternehmen, die Produkte zur Virus-Eindämmung herstellen, würden aufgefordert, die Fertigung zu steigern. Aufträge aus dem Ausland sollen angenommen werden, sofern die Inlandsnachfrage bedient werden könne, so Li.

Autobauer dürfen Betrieb wieder aufnehmen

In der schwer von der Coronavirus-Epidemie betroffenen chinesischen Millionenstadt Wuhan dürfen auch zahlreiche Unternehmen in wichtigen Branchen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Dies gelte unter anderem für Unternehmen, die "globale Industrieketten" beliefern, teilte die Regierung der Provinz Hubei am Mittwoch mit, in der Wuhan liegt. Ihnen müsse aber eine behördliche Genehmigung vorliegen.

Auch Betriebe, die Güter des täglichen Bedarfs herstellen, dürfen demnach ihre Produktion wieder aufnehmen. Die Neuregelung gilt für Unternehmen, die Medikamente oder medizinische Ausrüstung herstellen, Supermärkte, Gas- und Stromversorger sowie Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten wie Pestiziden und Düngemitteln. Andere Firmen müssen bis zum 20. März geschlossen bleiben.

In Wuhan haben viele Unternehmen aus dem Ausland ein Werk, vor allem Autobauer. Die französische PSA-Gruppe betreibt dort drei Werke, Renault eine Fabrik und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zusammen mit dem chinesischen Partner Dongfeng. Auch der japanische Konzern Honda hat in Wuhan ein Werk.

Xi erklärte Epidemie für eingedämmt

Ähnliche Regeln wie in Wuhan gelten auch in den Gebieten in Hubei, die außerhalb der Provinzhauptstadt als Hochrisiko-Gebiete eingestuft sind: Auch dort dürfen Unternehmen, deren Produkte lebensnotwendig oder für den Kampf gegen die Epidemie nützlich sind, ihren Betrieb wieder aufnehmen. In Gebieten mit "moderatem oder schwachem" Corona-Risiko in der Provinz ist auch Firmen aus anderen Sektoren die Arbeit wieder erlaubt.

Staatschef Xi Jinping hatte die Epidemie in ihrem bisherigen Epizentrum Hubei am Dienstag für "im Wesentlichen eingedämmt" erklärt. Die Behörden lockerten die Restriktionen, die seit der Verhängung der Quarantäne über Hubei vor eineinhalb Monaten gelten.

