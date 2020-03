China: Höhepunkt der Epidemie überstanden

Das Schlimmste sei vorüber, sagen die Gesundheitsbehörden. Landesweit seien nur 15 Infektionen hinzu gekommen.

China hat nach Angaben seiner Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie überschritten. Wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte, kamen 15 Infektionen hinzu - der niedrigste Wert seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen. Auch die Zahl der neuen Todesopfer stieg mit elf Fällen am Donnerstag so langsam wie seit Wochen nicht mehr.

In der Provinz Hubei, dem weltweiten Schwerpunkt des Ausbruchs der Krankheit, wurde zum ersten Mal seit Beginn der täglichen Zählungen am Mittwoch eine nur einstellige Zahl an Neuinfektionen registriert. Die acht Fälle wurden sämtlich in der Provinzhauptstadt Wuhan entdeckt. Außerhalb von Hubei wurden sieben Fälle erfasst, von denen sechs auf das Ausland zurückzuführen seien. Insgesamt sind in der Volksrepublik seit Ausbruch des Coronavirus damit 3169 Tote zu beklagen. 80.793 Infektionen wurden auf dem chinesischen Festland gemeldet.

Die staatliche Zeitung "Global Times" berichtete, in Hubei werde die Industrieproduktion wieder angefahren. Reisebeschränkungen für vier Regionen in der Provinz würden gelockert.

Unklar, wie hoch die Dunkelziffer ist

Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist, scheint unklar. Seit einer Änderung der Zählweise Mitte Februar hat sich der täglich berichtete Anstieg der neuen Infektionen mit dem SARS-CoV-2 genannten Virus und der Todesfälle in der amtlichen Auflistung spürbar reduziert.

So werden nach Medienberichten beispielsweise Personen, die nachweislich infiziert sind, aber keine Symptome der Covid-19 genannten Krankheit zeigen, seit Anfang Februar nicht mehr bei den neu nachgewiesenen Ansteckungen mitgerechnet, sondern anderweitig aufgeführt. Solche Personen können auch ansteckend sein.

(APA/dpa/Reuters)