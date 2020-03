Dänemark: Tirol so gefährlich wie Chinas Provinz Hubei

In einer Apotheke in Innsbruck sind alle Atemschutzmasken ausverkauft.

Kopenhagen rät von sämtlichen Reisen nach Tirol ab. Am Donnerstag wurden sechs weitere Coronavirus-Fälle in dem westlichen Bundesland bekannt.

Auf der Liste jener Länder, in die die dänische Regierung von sämtlichen Reisen abrät, zählt nun auch Österreich, speziell das Bundesland Tirol. Das Außenministerium in Kopenhagen veröffentlichte am Mittwochabend eine erweiterte Liste mit Reisewarnungen aufgrund des Coronavirus.

Tirol befindet sich damit auf der gleichen Warnstufe wie die chinesische Provinz Hubei, die oberitalienischen Regionen Piemont, Aosta, Lombardei, Emilia-Romagna, Venezien und Marche, weiters der Iran und zwei südkoreanische Gebiete.

Ein Sprecher des Außenministeriums begründete die Entscheidung mit der hohen Ansteckungsrate bei Skiurlauben in Italien und Österreich. Der Sprecher kündigte eine mögliche Ausdehnung der Reisewarnung auf weitere Länder und Regionen an.

Verbindung zu Erasmus-Party

Tirol ist das in Österreich am meisten betroffene Bundesland: Donnerstagfrüh sind sechs weitere Corona-Fälle bekannt geworden. Alle sechs Patienten wurden in Innsbruck positiv getestet, drei davon sind Studenten. Laut Land ist ein Zusammenhang mit jener Studenten-Infektkette, die sich bis zu einer Erasmus-Studentenparty zurückverfolgen lässt, wahrscheinlich.

Alle Erkrankten wurden bereits abgesondert, weitere Erhebungen seien im Gange. Damit gab es in Tirol mit Stand Donnerstagvormittag 81 positiv getestete Corona-Fälle, zwei davon sind mittlerweile aber wieder völlig gesund.

(APA)