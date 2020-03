Älteres Ehepaar bei Zimmerbrand in Wien gestorben

Die Feuerwehr musste bei dem Einsatz massive Sicherheitstüre hydraulisch öffnen. Für die Senioren kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Zimmerbrand ist in der Nacht auf Donnerstag ein älteres Ehepaar in Wien-Floridsdorf ums Leben gekommen. Die Wohnung in der Schöpfleuthnergasse war durch eine massive Sicherheitstüre gesichert und musste von der Berufsfeuerwehr hydraulisch geöffnet werden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht, für die Senioren kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Da die Jalousien geschlossen waren, hatte sich laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler in der Wohnung eine enorme Hitze entwickelt. Als die Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr mit sechs Fahrzeugen eintrafen, war die Wärme bereits durch die massive Türe zu spüren.

Nach dem Eindringen, wurden der Mann (Jahrgang 1930) und seine Frau (1937) geborgen und der Berufsrettung übergeben. Dem Paar konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Der Brand wurde unter Atemschutz gelöscht, das Stiegenhaus und die Wohnung entlüftet sowie die anderen kontrolliert. Gegen Mitternacht war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

(APA)