Verbund will OMV-Anteil an Gas Connect übernehmen

Österreichs größter Stromkonzern Verbund prüft den möglichen Kauf des 51-Prozent-Anteils an der zum OMV-Konzern gehörenden Gas Connect. Die beiden Unternehmen hätten Exklusivität vereinbart, teilte Verbund am Donnerstag mit.

Zugleich gab der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV bekannt, eine

Vereinbarung zur Aufstockung seiner Beteiligung an Borealis auf

75 Prozent unterzeichnet zu haben. Das teilstaatliche

Unternehmen hatte am Mittwoch grünes Licht vom Aufsichtsrat für

den milliardenschweren Deal bekommen. Der Zukauf kostet die OMV

rund 4,2 Milliarden Euro.

Die OMV hatte sich bereits vor einigen Jahren von ihrem

49-Prozent-Anteil an der Gas-Pipelinetochter Gas Connect

getrennt. Das Unternehmen betreibt ein über 900 Kilometer langes

Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. Damals ging das

Paket an ein Konsortium aus dem italienischen Gasnetz-Betreiber

Snam und der deutschen Allianz-Versicherungsgruppe. Das

Konsortium zahlte der OMV einen Kaufpreis von 601 Millionen

Euro.