DAX fällt erstmals seit 2016 unter 10.000 Punkte

Die WHO ruft eine Pandemie aus und die USA verhängen einen Einreisestopp für Europäer: NIcht gerade beruhigende Nachrichten. Das sahen am Donnerstag auch die Anleger so. Der deutsche Aktienindex DAX fiel zum Handelsstart mehr als fünf Prozent und rutschte erstmals seit dem Jahr 2016 unter die Marke von 10.000 Punkten. Mit rund 9800 Zählern notiert er auf dem niedrigsten Stand seit dem Juli vor drei Jahren. „Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Der Dax stürzte unter die 10.000 Punkte Marke © Bloomberg

An den anderen Börsen sah die Lage kaum besser aus: Der Wiener ATX verliert satte 5,11 Prozent. Der Pariser Leitindex lag 4,5 Prozent tiefer, der Eurostoxx 50 ebenfalls.



Die Europäische Zentralbank dürfte am Nachmittag über ein

Hilfspaket zur Stützung der Konjunktur berichten. "Dieses

allerdings dürfte wie auch schon die Zinssenkungen der

amerikanischen und britischen Notenbank nur einen geringen

positiven Effekt auf die Börsen haben", sagte Cutkovic.

Unter Druck gerieten vor allem Aktien der Airlines.

Lufthansa brachen um 9,6 Prozent ein. Schon zuvor hatte

das Unternehmen für April etwa 23.000 Flüge nach Europa, Asien

und den Nahen Osten gestrichen.

